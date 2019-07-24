قوة من اللواء 14 تعثر على مضافة لداعش تحوي مؤنا وأعتدة وعبوات ناسفة في الطارمية

2019/07/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي، الأربعاء، على مضافة لداعش تحوي مؤنا وأعتدة وعبوات ناسفة في الطارمية شمالي بغداد.وقال موفدنا ان "قطعات اللواء 14 في الحشد الشعبي تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لليوم الخامس من عمليات إرادة النصر الثانية لتطهير مناطق شمالي بغداد"، مبينا ان "القوات عثرت على مضافة لداعش تحوي مؤنا ...

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