تاجيل رفع الاسوار الصامتة عن 90 الف نسمة في بعقوبة

2019/07/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاربعاء، عن تاجيل رفع الحواجز الكونكرينية عن الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطية في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” رفع الحواجز الكونكريتية وفتح المزيد من الطرق المغلقة في احياء بعقوبة الغربية(المفرق- الكاطون- المعلمين) تم تاجيله الى اشعار اخر بناءا على رغبة الاهالي”.واضاف […]

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