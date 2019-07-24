2019/07/24 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، عودة 32 عائلة من مخيمات النزوح في الحبانية الى قضاء القائم في الأنبار.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “ضمن التنسيق المشترك مع قيادة عمليات الانبار، أعادت قيادة عمليات الجزيرة 32 عائلة نازحة إلى قضاء القائم من مخيم المدينة السياحية في الحبانية، بعد تدقيق معلوماتهم الأمنية من قبل الجهات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة 32 عائلة من مخيمات النزوح الى القائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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