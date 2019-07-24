العمل تتفق مع مفوضية حقوق الانسان على اقامة برامج مشتركة للنساء

2019/07/24 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة العمل انها اتفقت مع المفوضية العليا لحقوق الانسان، على برامج مشتركة للنساء فاقدات المعيل وخاصة النازحات الموجودات في بغداد والمحافظات .

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