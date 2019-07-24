السوداني :لجنة مراقبة البرنامج الحكومي أكدت ان الاجراءات المتبعة في وزارة الصحة معقدة وبطيئة ولا تلبي الطموح

2019/07/24 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر النائب المهندس محمد شياع السوداني عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي أن اللجنة استضافت يوم الثلاثاء 2019/7/23 وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء العلوان والملاك المتقدم في الوزارة .وجرى خلال الاستضافة؛ مناقشة مدى تطبيق وزارة الصحة لفقرات البرنامج الحكومي للاعوام ( 2018_ 2022) والتقرير نصف السنوي الأول و متابعة تنفيذه في 30 […]

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