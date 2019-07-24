التجارة تعلن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة

2019/07/24 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزارة التجارة، الأربعاء، عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام ٢٠١٩ بعد استكمال استلام الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنها “حددت يوم ٢٦ من تموز الحالي موعدا لايقاف التسويق عدا مركز (تسويق روڤيا ) في نينوى فيكون ايقاف التسويق فيه يوم ٢٨ من الشهر نفسه من اجل اعطاء فرصة للمزارعين لاستكمال مستلزمات مالديهم من كميات .

وأضاف البيان، أن “توجيها صدر الى مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب بتبليغ جميع المزارعين والفلاحين الذين لديهم كميات من الحنطة و لم تسوق لحد الان تحجز لديهم و يقدم المزارع طلب للفرع لملئ الاستمارة الخاصه اعدت لهذا الغرض وتسلم الى الفرع المعني في شركة الحبوب لغرض الشروع بالتحقق والتدقيق عبر لجنة فنية متخصصة من ان هذه الكميه عائدة للمزارع وتم حصادها من ارضه وفق للاستماره الخاصه بذلك”.

وثمنت الوزارة “الجهود الكبيرة التي قدمها الفلاحين والمزارعين في تسليم المحصول وتفانيهم في انجاح الحملة والتعاون مع مراكز الاستلام والتسليم لاستكمال مستلزمات الفحص والتدقيق كذلك ثمن الدعم الذي قدمته كافة الجهات الساندة والتي ساهمت في انجاح الحملة كذلك جهود منتسبي وزارة التجارة للعمل الدؤوب خلال اكثر من 100 يوم من العطاء المتواصل في اغلب ساعات اليوم”.





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