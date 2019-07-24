الجمارك: تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية صادق عليه مجلس الوزراء

2019/07/24 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك،الأربعاء، ان تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية صادق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناء على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر ألغى الفقرة (٥) من المحور الأول من قرار مجلس الوزراء رقم(٣٣٦) لسنة ٢٠١٨ والذي اقر الاكتفاء بمصادقة غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ والبلد الوسيط".

وأضافت الهيئة، أنها "جهة تنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتنفيذها"، مبينة أنها "شرعت بالعمل بالقرار المذكور في كافة المراكز الجمركية وبدأت بالمطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية العراقية في بلد المنشأ باعتبارها الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار آنفاً".وجاءت تعليمات تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية بأن يصادق الملحق التجاري العراقي أو من يقوم مقامه بالعراق في الخارج بوضع ختم الملحقية التجارية العراقية (نموذج رقم – 1) مع ختم السفارة (نموذج رقم 2) على شهادة المنشأ أو قائمة البضاعة الاجنبية وتوقيع الملحق التجاري العراقي أو من يقوم مقامه مؤيداً صحة التوقيع والمضمون.

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