نائب: عبد المهدي لم يخرج من المجلس الأعلى وسيدعمه بالانتخابات المحلية

2019/07/24 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يخرج من المجلس الأعلى الإسلامي الذي يشغل قياديا فيه، مرجحا قيام عبد المهدي بدعم قوائم المجلس الاعلى خلال الانتخابات.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يخرج من المجلس الاعلى الاسلامي لغاية الان وهو […]

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