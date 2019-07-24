ترامب: بوريس جونسون نسخة بريطانية عني

2019/07/24 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع أن الرئيس الأميركي لم يقل حرفيا ما جعلته صحيفة “التايمز” البريطانية في موقعها مساء الثلاثاء عنواناً رئيسياً لخبرها، واستمر في نسختها الورقية اليوم أيضا، إلا أن الواضح من العنوان، هو استنتاج من الصحيفة لما قصده ترمب من القليل الذي ذكره في مدحه لنفسه ولبوريس جونسون في كلمة ألقاها بتجمع للشباب الديمقراطيين بواشنطن، الثلاثاء.وقال …

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