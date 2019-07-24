الحشد الشعبي يعلن انتهاء مهامه في اطار الصفحة الثانية من عملية ارادة النصر

2019/07/24 | 12:43

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، 24 تموز، 2019، انتهاء مهامه في اطار الصفحة الثانية من عملية ارادة النصر.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قطعات الحشد الشعبي المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر أكملت مهامها الأمنية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة للعملية ضمن مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات الانبار وصلاح الدين و ديالى".

وكان الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقا، السبت الماضي، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

بغداد اليوم-الديوانية

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية، تمكنت م

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وقال عضو مجلس ناحية كنعان (20 كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش اعتمد مؤخرا على اسلو

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وقالت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية نوعية وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة

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