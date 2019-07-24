2019/07/24 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط الوسط يضم لاعب الاسماعيلي المصري( النيجيري) أودا مارشال الذي يشغل مركز الهجوم بطلب من المدرب راضي شنيشل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الوسط يضم لاعب الاسماعيلي المصري( النيجيري) أودا مارشال الذي يشغل مركز الهجوم بطلب من المدرب راضي شنيشل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الوسط يضم لاعب الاسماعيلي المصري( النيجيري) أودا مارشال الذي يشغل مركز الهجوم بطلب من المدرب راضي شنيشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).