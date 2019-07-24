المفوضية: عمليات تسليم بطاقة الناخب بلغت 75%

2019/07/24 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات, الاربعاء , استعداها الكامل لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد, مشيرة الى تسليمها بطاقة الناخب بنسبة 75%.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التصويت على تعديل قانون المجالس المحلية منحنا ثقة كاملة باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الاول من نيسان […]

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