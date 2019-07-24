الفديو الكامل لحادثة اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل

2019/07/24 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فديو يظهر الحادثة الكاملة لاغتيال نائب القنصل التركي في محافظة اربيل .

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