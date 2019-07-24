2019/07/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة ديالى لحقوق الانسان عن ارتفاع خطير في نسب الطلاق في المحافظة ، فيما اعربت عن استيائها من عدم استجابة الجهات المعنية لتحذيرات سابقة اطلقتها المنظمة للحد من ظاهرة الطلاق .وقالت المنظمة في بيان اليوم “لاحظنا ان الأسر العراقية بشكل عام وفي محافظة ديالى بشكل خاص، تعاني من كابوس الطلاق، الذي ارتفع في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة حقوقية في ديالى تحذر من تصاعد ظاهرة الطلاق في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة حقوقية في ديالى تحذر من تصاعد ظاهرة الطلاق في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).