موسكو تعتذر على اختراق احدى مقاتلاتها المجال الجوي لكوريا الجنوبية

2019/07/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للرئاسة الكورية، نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، أن" روسيا أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية يوم أمس، بأنها ستبدأ على الفور تحقيقاً وستتخذ الخطوات اللازمة".وكانت كوريا قد اعلنت أن طائرة حربية روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد فوق البحر الشرقي مرتين، بعد دخول طائرات عسكرية روسية وصينية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية دون إشعار مسبق.فيما ردت روسيا بان" الاختراق كان غير مقصود، مضيفة أن الطائرة قد تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني، حسب المصدر نفسه. انتهى..م.م

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