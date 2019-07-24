الجمارك: مجلس الوزراء اقر المصادقة على شهادة المنشأ تتم عبر الملحقيات التجارية

2019/07/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناء على توصية وزارة التجارة / دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء و الذي اقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤".واضافت، ان" قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناء على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر الغى الفقرة (٥) من المحور الاول من قرار مجلس الوزراء رقم(٣٣٦) لسنة ٢٠١٨ والذي اقر الاكتفاء بمصادقة غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ والبلد الوسيط ".واكدت، على انها" جهة تنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتنفيذها واضافت انها شرعت بالعمل بالقرار المذكور في كافة المراكز الجمركية وبدأت بالمطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية العراقية في بلد المنشأ باعتبارها الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار انفا".انتهى..م.م

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