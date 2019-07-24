سائرون يؤكد انه نأى بنفسه عن تسمية الدرجات الخاصه

2019/07/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علاء طارق

قال رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري، الثلاثاء، إن القوى المنضوية في تحالف سائرون نأت بنفسها عن تسمية الدرجات الخاصة، داعيًا رئيس الوزراء لعدم وضع الكتل السياسية في موقف محرج.

وأشار المعموري إلى أن “القوى المنضوية في تحالف سائرون نأت بنفسها عن تسمية المرشحين لمناصب الدرجات الخاصة ولم تطالب بأي منها”، مطالبًا “رئيس مجلس الوزراء إلى اختيار الأمثل والأكفأ وتسميته رسمياً سواء بأوامر ديوانية أو من خلال مصادقة مجلس النواب”.

وأضاف المعموري : “نرفض التدخل في هذا الملف الحساس ونعتبره من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء حصراً ولا يجوز ممارسة الضغوط عليه”، معلنًا “عدم التصويت لأي درجة خاصة تأتي لمجلس النواب تشوبها شبهات الفساد وغيرها من التهم التي تؤثر في أداء المهام”.

وأوضح المعموري أن “العديد من اصحاب تلك الدرجات ينبغي تغييرهم مثل وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين بالإضافة إلى المسؤولين في مراكز الوزارات والمحافظات، لافتًا إلى “أهمية أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يتم ترشيحه”.

ودعا المعموري رئيس مجلس الوزراء إلى “عدم وضع الكتل السياسية في موقف محرج من خلال تقديم أسماء لا يتمتعون بالشروط المطلوبة”، موضحًا أن “مهلة الثلاثة أشهر التي منحها البرلمان كافية ليتفحص أسماء المرشحين قبل تسميتهم رسميًا”.

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