2019/07/24 | 12:50

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ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين الى أكثر من 33 الفاً

أعلنت بعثة الحج العراقية، إرتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين

الى الديار المقدسة.

وذكر بيان للبعثة ان "عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسة

بلغ 33831 حاجا منهم 19981 في مكة المكرمة و13850 بالمدينة

المنورة".

وكان رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية أعلن أمس ان البعثة ستنهي

الأسبوع المقبل تفويج جميع الحجاج البالغ عددهم 50 الف حاج الى

الديار المقدسة.

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