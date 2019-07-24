الخارجية تعزي بوفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2019/07/24 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، بوفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تلقينا ببالغ الحزن، وعظيم الأسى نبأ وفاة السيِّد يوكي أمانو مدير عامّ الوكالة الدوليّة للطاقة الذرِّية الذي شهدت الوكالة في عهده تحقيق نتائج ملموسة باستخدام الذرَّة من أجل السلام، والتطوُّر".وأضاف: "إذ نثمن المنهجية، والاستقلالية التي تميز بها طيلة فترة عمله في الوكالة، وسجله السياسي، والدبلوماسي الحافل بالإنجازات، نتقدم إلى اليابان حكومة وشعباً بأحر التعازي، وصادق المواساة".



وتوفي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، يوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 سنة، بعد مسار دبلوماسي وسياسي حافل.



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