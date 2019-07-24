شرطة ديالى تعلن تنفيذ “الحلقة الشاملة” لمنع تسرب المستلزمات العسكرية للإرهابيين

2019/07/24 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن تنفيذ مااسمته الحلقة الشاملة لمنع تسرب المستلزمات العسكرية للإرهابيين والعصابات الاجرامية.وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “شرطة ديالى نفذت خطة متكاملة سميت بالحلقة الشاملة وتهدف الى تنظيم اكبر لملف محال بيع المستلزمات والبزات العسكرية في مختلف انواعها ببعقوبة وبقية المدن”.[…]

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