التخطيط النيابية: اتفقنا مع وزير الصحة على استيراد اجهزة طبية نادرة العام المقبل

2019/07/24 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني،الاربعاء ، عن تفاصيل استضافة اللجنة لوزير الصحة والبيئة علاء العلوان والملاك المتقدم في الوزارة، مشرا الى انه اللجنة ناقشة ملفات مهمة والبرنامج الحكومي مع العلوان.وقال السوداني في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “جرى خلال الاستضافة؛ مناقشة مدى تطبيق وزارة […]

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