2019/07/24 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … انهت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مهامها في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية بتحقيق كافة الاهداف المرسومة لها.وقال إعلام الحشد، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “قطعات الحشد الشعبي المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر أكملت مهامها الأمنية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة للعملية ضمن مناطق شمال بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينهي مهامه في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينهي مهامه في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).