افتتاح غرفة للتجارة في محافظة جديدة بإقليم كوردستان

2019/07/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان دارا جليل خياط يوم الاربعاء ان حكومة الاقليم قررت افتتاح عرفة للتجارة في محافظة حلبجة.

وقال خياط في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس الحكومة المحلية للمحافظة آزاد توفيق انه "بعد ان تم تحويل حلبجة من قضاء الى محافظة قرر مجلس وزراء الاقليم افتتاح غرفة للتجارة فيها".

واضاف ان القرار قد دخل حيز التنفيذ فعلا، مشيرا الى انه خلال مدة قصيرة سيتم افتتاح غرفة للتجارة في حلبجة.

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