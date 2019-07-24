نائب: عبد المهدي لم يخرج من المجلس الأعلى وسيدعمه بالانتخابات المحلية

2019/07/24 | 12:56

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يخرج من المجلس ا...

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