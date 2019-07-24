الجشعمي يحذر من تعسف السلطات في إزالة الأكشاك والبسطيات ويطالب بانصافهم

2019/07/24 | 12:56

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بغداد :سومر نيوز

حذر النائب عن كتلة الحكمة المعارضة خالد الجشعمي، من "الأسلوب التعسفي" للسطات المعنية في رفع وإزالة الأ...

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