2019/07/24 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الحج العراقية: عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة بلغ 33831 حاجاً منهم 19981 في مكة المكرمة و13850 بالمدينة المنورة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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