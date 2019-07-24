2019/07/24 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت لمحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اشترك بنصب عبوة صوتية بالقرب من دار النائب جواد الموسوي.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته “خطوة برس” ان “مدانا اشترك مع متهم آخر بنصب عبوة صوتية محلية الصنع أمام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤبد لمدان بتفجير عبوة على منزل النائب جواد الموسوي وكالة خطوة برس.

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