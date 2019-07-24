ضياء الشكرجي - نحن الكاظمون الغيظ العافون عن الناس 5/6

2019/07/24 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي نحن الكاظمون الغيظ العافون عن الناس 5/6ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgوما يطفح من غيظنا ما هو إلا الجزء اليسير، ليس تقية أو خوفا، وهنا أعني نفسي ومن مثلي، ولا أنفي أن الكثيرين يفعلون ذلك تقية أو خوفا، ولكني أمنع نفسي من تجاوز الحدود التي وضعتها طوعا لنفسي في التعبير، مراعاة لمشاعر المسلمين، لاسيما أولئك ......

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