نتائج متواضعة تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية عند الفتح

2019/07/24 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يوم الأربعاء إذ خيمت عليها مؤشرات قاتمة من دويتشه بنك واستون مارتن ودايملر فضلا عن هبوط الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية بينما يترقب مستثمرون بيانات من قطاع الصناعات التحويلية والخدمات.

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