"هواوي" تصرف مكافآت لموظفيها بعد نمو الإيرادات رغم الحظر الأمريكي

2019/07/24 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت "هواوي" نموا في الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري بنحو 30% رغم القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية.

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