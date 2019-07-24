تعرف على أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات ليوم الاربعاء

2019/07/24 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقرت أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإفتتاح اليوم الإربعاء 2019/7/24

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