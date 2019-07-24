وليد السهلاني يطالب وزير البلدات باستبدال كافة مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار

2019/07/24 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب، وليد السهلاني، وزير البلدات باستبدال كافة مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار، وقال السهلاني في بيان ، اليوم الاربعاء، ان “هناك سوءا بالخدمات في كافة مفاصل الحياة في المحافظة، وخاصة في مركز المدينة، مشيرا الى ، ان “اهالي مركز المحافظة يعانون من عدم وصول مياه الشرب لهم […]

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