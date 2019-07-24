الخدمات النيابية تطالب باستبدال مدراء الدوائر في ذي قار

2019/07/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب، وليد السهلاني، وزير البلدات باستبدال كافة مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار، وخاصة المسؤول عن ملف مياه الشرب في مركز المحافظة.وقال السهلاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هناك سوء للخدمات في كافة مفاصل الحياة في المحافظة، وخاصة في مركز المدينة، مشيرا الى ، […]

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