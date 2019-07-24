العثور على جثة شاب قتيل شمالي ذي قار

2019/07/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت قوة أمنية، على جثة شاب قضى رميا بالرصاص في مدينة النصر شمالي محافظة ذي قار.

وذكر مصدر أمني في شرطة ذي قار ان "الجثة التي عثر عليها كانت للشاب يبلغ من العمر 23 عاما، وكان عليها آثار إطلاقات نارية نافذة في منطقة الظهر".وبين ان "ذوي الضحية تقدموا بالشكوى ضد أربعة أشخاص كانوا على خلاف معه بسبب أرض زراعية، الأمر الذي أصدرت على إثره الجهات التحقيقية أمراً بالقبض عليهم للتحقيق معهم".انتهى

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