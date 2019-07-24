جونسون يتسلم رسميا اليوم منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا

2019/07/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يتسلم اليوم الرئيس الجديد لحزب المحافظين في بريطانيا، بوريس جونسون، رئاسة الحكومة من تيريزا ماي.

ومن المقرر أن يلتقى جونسون اليوم بالملكة إليزابيث لتكليفه بتشكيل الحكومة.وكان جونسون قد فاز على خصمه وزير الخارجية جيريمي هانت فى تصويت على رئاسة الحزب يوم الثلاثاء بعد إعلان ماي قرار استقالتها.واضطرت ماي للاستقالة فى نهاية مايو/ أيار الماضي بعد فشلها في إقناع نواب البرلمان البريطاني ثلاث مرات، بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي لانسحاب بلادها من الكتلة الأوروبية.انتهى

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