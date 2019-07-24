لاعب عراقي يبلغ شبه نهائي بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند

2019/07/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حقق لاعب منتخبنا الوطني بالمواي تاي علي الكناني فوز كبير ومهم على منافسه الجنوب افريقي ليستان بيلي في منافسات بطولة العالم للمواي تاي الجارية احداثها الان في العاصمة التايلاندية بانكوك.وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي رئيس الوفد، مصطفى جبار علك في بيان للاولمبية، تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “لاعبنا البطل علي […]

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