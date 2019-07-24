2019/07/24 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطل العديد من الدوائر الصحية بمحافظة ذي قار, بسبب اعتصام منتسبيها الإداريين, الذين تظاهروا أمام دائرة صحة المحافظة مطالبين بزيادة نسبة مخصصاتهم, الأمر الذي أثر سلبا على مراجعة المواطنين لهذه الدوائر.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإداريون في صحة محافظة ذي قار يطالبون بزيادة مخصصاتهم المالية النعيم نيوز.

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