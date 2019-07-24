“بالصور”.. السفير الاميركي يشرف بنفسه على عمليات تدريب لجنود عراقيين

2019/07/24 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت السفارة الاميركية لدى بغداد ،اليوم الاربعاء، صوراً تظهر السفير الاميركي ماثيو تولر، وهو يشرف على عمليات تدريبية لجنود عراقيين برفقة قوات التحالف الدولي بمعسكر التاجي شمالي بغداد.وذكر بيان للسفارة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية العراقية، زار كل من السفير تولر والقائد العام لقوة […]

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