العثور على جثة شاب قتيل في ذي قار

2019/07/24 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … عثرت قوة أمنية،اليوم الاربعاء, على جثة شاب قضى رميا بالرصاص في مدينة النصر شمالي محافظة ذي قار.وذكر مصدر أمني في شرطة ذي قار ان “الجثة التي عثر عليها كانت للشاب يبلغ من العمر 23 عاما، وكان عليها آثار إطلاقات نارية نافذة في منطقة الظهر”.وبين ان “ذوي الضحية تقدموا بالشكوى ضد […]

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