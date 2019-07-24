لجنة الثقافة والاعلام النيابية تنعى الكاتب والاعلامي عبد الامير الفيصل الذي وافته المنية امس

2019/07/24 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية الكاتب والاعلامي الدكتور عبد الامير الفيصل الذي وافته المنية ليلة امس في احد مستشفيات بغداد.وعبرت رئيسة اللجنة ونائبها والاعضاء في بيان اليوم , عن بالغ حزنهم بعد تلقيهم نبأ وفاة الفيصل الذي ترك العديد من البحوث الاعلامية في مجال الصحافة والاعلام, مؤكدين ان رحيل الفيصل خسارة كبيرة […]

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