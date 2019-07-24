الهجرة : عودة 147 نازحا لمناطق سكناهم الاصلية في قضاء القائم

2019/07/24 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الاربعاء، عودة 147 نازحا لمناطق سكناهم الاصلية في قضاء القائم.

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