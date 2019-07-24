اليوم.. ثلاث مباريات في ختام منافسات دوري الكرة الممتاز

2019/07/24 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسدل الستار اليوم الاربعاء ،على منافسات دوري العراقي الممتاز بكرة القدم باقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الاخيرة من المسابقة .

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