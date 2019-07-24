عراقجي ولو دريان يؤكدان عدم السماح لعرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

2019/07/24 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، أن إيران لن تسمح بعرقلة الملاحة البحرية في الخليج.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، حيث أوضح أن طهران تعتبر مضيق هرمز منطقة حساسة، وتسعى لضمان حرية الملاحة فيه، مبينا أن إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظرف من الظروف.

ولفت عراقجي، الى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا ضد إيران أثرت على الشعب، داعيا الدول الأوروبية الى اتخاذ موقف واضح في معارضة السياسة الأميركية بشأن تصفير مبيعات النفط الإيراني، والتي تأتي في إطار استراتيجية الضغط القصوى.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تسعى لخفض حدة التوترات الراهنة في منطقة الخليج، والحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه.

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