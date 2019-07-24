الصليب الاحمر يرجح وجود كويتيين في مقبرة الكرد الفيلية

2019/07/24 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … رجحت منظمة الصليب الاحمر الدولية، الأربعاء، وجود رفات لمواطنين كويتيين في المقبرة الجماعية التي عثر عليها في السماوة.وذكر الصليب الاحمر في بيان ترجمته /المعلومة/ أن “قاعدة البيانات الوراثية للكويتيين المفقودين اظهرت وجود علاقة محتملة معهم، حيث زار فريق فني من الكويت المديرية الطبية القانونية في بغداد للاطلاع على هذه النتائج الأولية […]

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