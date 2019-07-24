المسعودي من الطارمية: بتلاحم قواتنا الامنية وحشدنا حققنا النصر

2019/07/24 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الحشد الشعبي سامي المسعودي، اليوم الاربعاء، أن النصر قد تحقق في منطقة الطارمية شمالي بغداد بفضل تلاحم القوات الامنية مع الحشد.





وجاءت تصريحات المسعودي، من مقر عمليات إرادة النصر في الطارمية، مؤكدا لـ السومرية نيوز، أنه بتلاحم قواتنا الامنية وحشدنا الظافر كتفا على كتف حققنا النصر.



واعلنت هئية الحشد الشعبي، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن انتهاء مهام الحشد في إرادة النصر الثانية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، ان قطعات الحشد الشعبي المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر أكملت مهامها الأمنية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة للعملية ضمن مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات الانبار وصلاح الدين و ديالى.يذكر أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقا، السبت الماضي، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصرلتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

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