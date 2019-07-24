الحشد ينهي مهامه في “إرادة النصر” الثانية بتحقيق الأهداف المرسومة

2019/07/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مهامها في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة لها.وذكر بيان لإعلام الحشد ، إن ” قطعات الحشد الشعبي المشاركة في المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر أكملت مهامها الأمنية بتحقيق كافة الأهداف المرسومة للعملية ضمن مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات الانبار وصلاح الدين …

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