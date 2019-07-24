علماء يكتشفون

2019/07/24 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر الباحثون على شيء غريب داخل محار متحجر في ميامي، يتمثل في عشرات الحبيبات الزجاجية الصغيرة، لا يزيد حجمها عن بضعة ملليمترات.

وقال الباحثون إن المحار

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