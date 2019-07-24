2019/07/24 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن تاجيل رفع الحواجز الكونكرينية عن الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: تاجيل رفع الحواجز الكونكرينية عن احياء بعقوبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: تاجيل رفع الحواجز الكونكرينية عن احياء بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).