زراعة كربلاء تعلن عن تسويق 50 الف طن من محصول الحنطة

2019/07/24 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدير دائرة زراعة كربلاء رزاق الطائي، الأربعاء، عن تسويق اكثر من 50 الف طنا من محصول الحنطة لشركات وزارة التجارة.وقال الطائي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة كربلاء وبعد دخولها في منطقة الهدف لزراعة الحنطة والشعير تميزت هذا العام بتسويق 53 الف طنا من محصول الحنطة في زيادة عن العام الماضي بـ23 الف […]

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