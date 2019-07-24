قيادة عمليات بغداد تعلن القبض على متهمين بالدكة العشائرية

2019/07/24 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين بـ”الدكة العشائرية” وآخر بإنتحال صفقة ضبط في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “قواتنا الامنية وبالاشتراك مع دوريات شرطة النجدة، تمكنت من اعتقال متهمين اثنين “بالدكة العشائرية” أحدهم في منطقة الحسينية وبحوزته “مسدس” والأخر في منطقة “شهداء البياع” يستقل عجلته الخاصة وبحوزته بندقية “كلاشنكوف” أثر خلافات عشائرية، بالإضافة الى اعتقال متهم ينتحل صفة ضابط، يحمل هوية مزورة برتبة عقيد، في منطقة الدورة”.

واوضحت انه “تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون”.

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